Brasil regista primeira alta na arrecadação de impostos em três anos

Após três anos de queda a arrecadação de impostos no Brasil cresceu 0,59%, descontada a inflação, totalizando 1,342 biliões de reais (340 mil milhões de euros) em 2017, anunciou hoje a Receita Federal brasileira.

Trata-se do primeiro crescimento da arrecadação de impostos no país desde 2014.

O resultado positivo tem relação direta com medidas adotadas em 2017 pelo Governo brasileiro para elevar as receitas visto que o país elevou os tributos sobre os combustíveis, arrecadou dinheiro com programa de financiamento de dívidas de impostos e também registou uma alta de arrecadação em ‘royalties’ do petróleo.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal brasileira, Claudemir Malaquias, avaliou o resultado de 2017 como bastante positivo.

“Excluindo-se os fatores não recorrentes e as modificações legislativas, houve um incremento de 1 ponto percentual em relação a 2016. Esse resultado reflete o início da recuperação da atividade económica e a atuação da Administração Tributária”.

“Após o longo período recessivo, 2017 é o primeiro ano em que a arrecadação apresenta recuperação em relação ao período anterior”, concluiu.