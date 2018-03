Brasil confirma candidatura a membro não permanente no Conselho de Segurança da ONU

O Governo brasileiro confirmou hoje que vai candidatar-se a um lugar de membro não permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) no biénio 2022-2023, na vaga destinada aos países da América Latina e do Caraíbas.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil destacou que a candidatura “reflecte o compromisso do país com o sistema político multilateral e o envolvimento construtivo nos processos decisórios sobre paz e segurança”.

O Governo brasileiro também afirmou que a decisão de lançar a candidatura é resultado do acordo alcançado com o governo das Honduras, através do qual antecipou a sua candidatura do biénio 2033-2034 para 2022-2023.

“A participação brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas no biénio 2022-2023 permitirá ao país, no bicentenário da sua independência, contribuir directamente para as principais decisões sobre a paz e a segurança internacionais”, acrescentou a nota.

A última participação do país no Conselho de Segurança da ONU aconteceu em 2010-2011. O Brasil já foi eleito para dez mandatos no Conselho de Segurança do órgão multilateral desde 1946.