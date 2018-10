Bolsonaro está feliz e promete resgatar o Brasil

Jair Bolsonaro já reagiu à sua eleição como Presidente do Brasil. “Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus”, afirmou, no Rio de Janeiro, onde reside.

“Estou muito feliz, e missão não se escolhe nem se discute, se cumpre. Nós juntos cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil”, declarou o presidente eleito.

Bolsonaro afirmou que terá condições de governabilidade e cumprirá todos os compromissos assumidos.

Bolsonaro acredita que “temos tudo para sermos uma grande nação. Temos condições de governabilidade dados aos contatos que fizemos nos últimos anos com parlamentares, todos os compromissos assumidos serão cumpridos com as mais variadas bancadas, com o povo em cada local do Brasil”, declarou.

Depois da transmissão no Facebook, o presidente eleito participou numa corrente de oração conduzida pelo senador Magno Malta, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.