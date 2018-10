Bolsonaro começa hoje a trabalhar no processo de transição de Governo no Brasil

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, começa hoje a trabalhar no processo de transição de Governo em conjunto com membros da equipa do atual chefe de Estado do país, Michel Temer.

Na última segunda-feira, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse à imprensa brasileira que Bolsonaro só deve ir a Brasília, capital do país, na próxima semana, embora deva iniciar uma série de reuniões em sua casa no Rio de Janeiro para analisar os principais detalhes da estrutura administrativa federal.

Um grupo de 50 pessoas deve participar do governo de transição e traçar as primeiras estratégias a partir do que Bolsonaro apontar como prioridade.

Embora ainda tenha muitas decisões a tomar, o próximo Presidente brasileiro que foi eleito no último domingo já confirmou o nome de quatro ministros de seu Governo, que começará oficialmente em janeiro de 2019.

Além de Onyx Lorenzoni, que ocupará o cargo de ministro da Casa Civil, também já havia sido anunciado o nome de Paulo Guedes como futuro ministro da Economia, uma pasta que ainda será criada e deve englobar outras ministérios.

O General Augusto Heleno vai comandar o Ministério da Defesa e a pasta da Ciência e Tecnologia será liderada pelo astronauta Marcos Pontes.

Muitas mudanças ainda precisam ser definidas, principalmente no que se refere à diminuição do número de ministérios, de 29 para 15 pastas, mas a expectativa é de que todo o primeiro escalão do Governo de Bolsonaro deve ser definido até ao mês de novembro.

Em dezembro Bolsonaro irá ausentar-se por uns dias do comando do processo de transição para realizar uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia que tem usado desde que sofreu um atentado a faca no dia 6 de setembro, na cidade de Juiz de Fora, durante um comício político.