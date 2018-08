Bolsa dos EUA fecha em alta e prepara-se para atingir melhor período de sempre

A bolsa de Wall Street encerrou hoje em alta, com ganhos nos setores de bens não essenciais e da indústria, numa sessão que lançou bases para alcançar o maior ciclo positivo, na quarta-feira, segundo analistas.

No final da sessão, o Dow Jones Industrial Average somava 63,60 pontos, mais 0,25%, para 25.822,29 pontos.

O tecnológico Nasdaq avançou 0,49%, para os 7.859,17 pontos, enquanto o Standard & Poors 500 (S&P500), índice que representa as 500 maiores empresas norte-americanas, progrediu 0,21%, para os 2.862,96 pontos.

Durante a sessão de hoje, o S&P500 atingiu o máximo de sempre, ao chegar a 2.873,23 pontos, acima do recorde registado há sete meses.

O índice alargado da bolsa norte-americana tinha alcançado em 26 de janeiro deste ano um novo máximo, nos 2.872,87 pontos.

Na análise por setores, entre as maiores subidas contava-se a área de bens não essenciais, com mais 0,89%, a indústria, em alta de 0,75% e as telecomunicações, a subir 0,68%.

Ao contrário, o imobiliário estava em baixa de 0,92%, os bens essenciais caiam 0,77% e os serviços públicos baixavam 0,72%.

Analistas citados pela agência noticiosa EFE estimam que na quarta-feira Wall Street registe a tendência altista mais prolongada da sua história, de 3.453 dias, cujo início foi no fundo da crise financeira, em março de 2009, quando superou o recorde obtido nos anos 90.

O otimismo resultante deste desempenho soma-se à boa temporada de resultados de empresas, com crescimentos dos lucros no último trimestre, e aos dados positivos divulgados pelo Governo sobre a economia dos Estados Unidos.

No entanto, os investidores estão atentos à publicação esperada para quarta-feira de informações acerca da última reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana, que suscitou críticas do Presidente dos EUA, Donald Trump, nas últimas semanas.

O mercado continua ainda a ser influenciado pelo desenvolvimento da relação comercial entre Washington e Pequim, à espera que a Casa Branca imponha um novo conjunto de tarifas aduaneiras àquele país, apesar das conversações que programam manter os seus governos para tentar chegar a um entendimento.