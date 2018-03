Bashar al-Assad diz que operação militar em Ghouta Oriental “deve continuar”

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, afirmou hoje que a operação militar contra o enclave rebelde em Ghouta Oriental “deve continuar”.

Em declarações transmitidas pela televisão pública, Bashar al-Assad disse que “a operação contra o terrorismo vai continuar, paralelamente à possibilidade dada aos civis para se juntarem aos territórios” do regime.

As forças pró-governamentais sírias conquistaram hoje aos rebeldes mais de uma quarta parte da superfície da região de Ghouta Oriental, ‘bastião’ da oposição nos arredores de Damasco, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Segundo aquela organização não-governamental, com sede em Londres, no Reino Unido, mas com uma extensa rede de correspondentes no território sírio, as tropas de Damasco conseguiram avançar sobre Ghouta com bombardeamentos aéreos e combates em terra, controlando as localidades de Beit Nayem, Al-Nashabiya, Hazarna, Hush al-Dawahira, Hush al-Zariqia, Al-Shifunía e Hush al-Janem.

Desde que os ataques começaram em Ghouta Oriental, em 18 de fevereiro, já morreram 667 pessoas, incluindo 154 crianças, de acordo com a ONU.

Nesta região encontram-se encurralados 400 mil civis.