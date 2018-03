Barclays multado em 2 mil milhões de dólares nos EUA

O banco britânico Barclays chegou a acordo para pagar 2 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) para resolver um caso na justiça norte-americana sobre práticas no imobiliário antes da crise financeira de 2008.

A instituição financeira foi acusada de fraude por ter vendido entre 2005 e 2007 créditos imobiliários tóxicos denominados “RMBS” a investidores, que levaram a milhares de dólares de perdas quando estes produtos financeiros perderam todo o seu valor, segundo um comunicado divulgado hoje.

As filiais do Barclays efectuaram 36 transacções incluindo RMBS, de acordo com o Departamento da Justiça norte-americano. “Mentiram quanto à qualidade dos empréstimos imobiliários contidos nestas operações”, afirmou o regulador, que vai, na sequência deste acordo, retirar a queixa e as acusações feitas ao banco.

Dois antigos dirigentes norte-americanos do Barclays, Paul Menefee (de Austin, Texas) e John Carroll (de Port Washington, Nova Iorque), alcançaram um outro acordo com as autoridades, prevendo que paguem uma multa de 2 milhões de dólares para resolver os processos judiciais em que estavam envolvidos.

Estes acordos reflectem “a determinação do Departamento de Justiça em responsabilizar os bancos e outras entidades bem como os indivíduos pela sua conduta fraudulenta”, explicou Richard Donoghue, procurador federal do tribunal de Nova Iorque, citado no comunicado.