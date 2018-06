Balanço de vítimas do vulcão do Fogo, na Guatemala, sobe para 30 mortos

As equipas de socorro localizaram hoje cinco corpos carbonizados em aldeias próximas do vulcão do Fogo, na Guatemala, elevando a 30 o número de vítimas mortais da erupção, a que se juntam pelo menos 46 feridos.

Os bombeiros precisaram que os cadáveres foram descobertos debaixo de toneladas de cinza no departamento de Escuintla, no centro-sul do país, um dos mais afetados pela erupção, que começou no domingo e durou 16 horas.

Uma nova explosão obrigou hoje à interrupção dos trabalhos de resgate.

A agência nacional de gestão de desastres, CONRED, elevou por seu turno de 20 para 46 o número de feridos.

De acordo com as autoridades, 3.100 pessoas de povoações na região foram retiradas das habitações devido à queda das cinzas, que afectam uma área onde residem cerca de 1,7 milhões de pessoas.

O instituto de sismologia guatemalteco anunciou que o vulcão, de 3.763 metros de altura, está a voltar à actividade normal, mas advertiu que as ravinas, de até 80 metros de profundidade, estão cheias de matéria vulcânica.

As autoridades não descartam uma nova erupção.