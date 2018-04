Bahrein anuncia maior descoberta petrolífera do país

O Comité Supremo dos Recursos Naturais e Segurança Económica do Bahrein anunciou hoje a descoberta do “maior campo de petróleo da história do reino” do Golfo Pérsico, além de novas reservas de gás.

De acordo com a agência oficial de notícias do reino, BNA, citada pela espanhola Efe, a descoberta do novo de petróleo é a primeira desde 1932, quando se inaugurou o primeiro poço de petróleo, que iria influenciar decisivamente este país, um dos mais ricos do Golfo Pérsico.

A agência de notícias do Bahrein não apresenta valores nem as perspectivas sobre os milhões de barris que poderão ter sido descobertos, mas sinaliza que a descoberta “contribuirá para aumentar a competitividade do Bahrein e continuar com os projectos e iniciativas de desenvolvimento”, além de ajudar o Estado a cumprir com os seus “compromissos perante os países irmãos e os mercados financeiros mundiais”.

O rei do Bahrein, Hamad bin Isa al Jalik, ordenou à Autoridade do Petróleo e Gás que estude as quantidades que se podem extrair com este novo poço e um plano de desenvolvimento calendarizado, tendo em conta a natureza geológica do local e o custo de extracção.