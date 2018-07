Avião despenha-se no México

Um avião da companhia Aeroméxico despenhou-se no estado de Durango, no México. Segundo informações divulgadas na conta de Twitter da própria companhia, o voo 2431 estava a fazer a rota Durango - Cidade do México, e era operada por um avião Embraer 190 com capacidade para 100 passageiros. O avião terá se despenhado logo após descolar do Aeroporto Guadalupe Victoria em Durango e levava cerca 97 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Até ao momento não foram reportadas vítimas mortais e alguns meios de informação locais dão conta de que algumas pessoas terão saído pelos seus próprios pés, mas ainda não há informações oficiais sobre o acidente. A informação está a ser actualizada ao momento na conta Twitter #Vuelo2431.