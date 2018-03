Avião de companhia do Bangladesh despenha-se durante aterragem no Nepal

Um avião da companhia aérea US-Bangla, do Bangladesh, despenhou-se e incendiou-se hoje no aeroporto de Katmandu, no Nepal, depois de uma derrapagem na pista quando tentava aterrar, disse um porta-voz do aeroporto.

De acordo com a mesma fonte, citada pela agência espanhola EFE, “o avião S2-AGU descolou de Dacca e estava a aterrar no TIA (aeroporto de Katmandu)”.

Desconhece-se para já a situação dos passageiros.