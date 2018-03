Aviação turca bombardeia Afrine quando caravana com ajuda se dirige para a região síria

Aviões turcos bombardearam hoje várias zonas da região de Afrine, no nordeste da Síria e controlado por milícias curdas, quando se dirige para o enclave um comboio humanitário com ajuda para 50 mil pessoas, segundo uma ONG.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), a aviação turca teve como alvo a povoação de Hach Jalili, no oeste de Afrine, onde causou um número indeterminado de mortos e feridos, assim como a localidade de Badina.

Continuam entretanto os confrontos entre as forças turcas e a milícia curdo-síria das Unidades de Proteção do Povo (YPG), na localidade de Balika.

Ao mesmo tempo dirige-se para a região de Afrine uma caravana com assistência para 50.000 pessoas, disse à agência noticiosa espanhola EFE a porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na Síria, Ingy Sedky, por correio electrónico.

O comboio humanitário, organizado em colaboração com o Crescente Vermelho sírio, integra 29 camiões com 430 toneladas de ajuda, como alimentos e material médico.

Sedky disse que a última vez que uma caravana humanitária da sua organização entrou no enclave foi no início de Dezembro do ano passado.

Desde 20 de Janeiro que forças turcas e rebeldes sírios seus aliados realizam uma ofensiva aérea e terreste contra os combatentes curdos na região de Afrine.

Ancara vê a milícia YPG - aliada dos Estados Unidos no combate ao grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico - como uma ameaça devido às ligações do grupo com os rebeldes curdos do sudeste da Turquia.