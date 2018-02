Autoridades russas afirmam que não há sobreviventes da queda do avião

As 71 pessoas que seguiam a bordo do avião que se despenhou hoje nos arredores de Moscovo “não tiveram qualquer hipótese de sobreviver”, disse uma fonte do ministério de Emergências russo, citada pela agência Interfax.

A agência Tass afirmou que os fragmentos do avião foram encontrados a cerca de 40 quilómetros do aeroporto de Domodevo de Moscovo.

Anteriormente, fontes dos serviços de emergência indicaram que os restos do aparelho foram avistados e que equipas de socorro estavam a dirigir-se para o local.

O aparelho Antonov An-148 da companhia Saratov Airlines despenhou-se pouco depois de ter descolado do aeroporto de Domodedovo de Moscovo em direção a Orsk, uma cidade dos Urais, e despenhou-se no distrito de Ramensky da região de Moscovo.

Segundo as agências russas, seguiam a bordo 65 passageiros e seis tripulantes.

As agências russas adiantam que testemunhas viram o aparelho em chamas cair na aldeia de Argounovo, a sudeste de Moscovo.