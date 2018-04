Autor de atropelamento em Munster deixa carta a culpar pais e amigos

O autor do atropelamento mortal do sábado na Alemanha deixou uma carta na qual culpa os pais pelos problemas psicológicos e dá conta da sua mania da perseguição e de instintos suicidas, escreve hoje o jornal ‘Bild’.

O documento, com 92 páginas, mostra “as palavras de um chorão que se converteu num assassino”, escreve o jornal sobre o homem que atropelou com um autocarro a grande velocidade numa esplanada em Munster, matou duas pessoas e feriu cerca de 20, e de seguida suicidou-se com um tiro na cabeça.

O texto explica que o homem quis suicidar-se pela primeira vez com sete anos e que desde pequeno teve episódios violentos, pelos quais responsabiliza diretamente os seus pais, que o ignoraram e maltrataram desde o seu nascimento, para além de o insultarem, chamando-lhe doente mental.

Isto, argumenta, originou uma série de problemas de comportamento, entre os quais a impotência sexual, que o impediu de manter relações sexuais e de ter “sentimentos normais pelas mulheres”, levando-o a ter medo de ser visto como homossexual.

Jens R. reparte também as culpas pelo seu círculo de amigos, que acredita que o espiavam, pelos clientes que não lhe pagaram os trabalhos de desenhador e pelos médicos, por uma operação às costas que deixou sequelas permanentes.

A polícia alemã disse no domingo que uma mulher de 51 anos e um homem de 65 anos são as duas vítimas mortais do atropelamento de sábado em Münster, oeste da Alemanha, feito por um homem com problemas psiquiátricos.

Num comunicado conjunto da polícia e da Procuradoria-Geral alemã, confirma-se também que o autor do atropelamento, que se suicidou após o ataque, é um homem alemão de 48 anos, que vivia em Münster.

Um atropelamento que fez dois mortos e 20 feridos na cidade de Münster causou o pânico na Alemanha, que reviveu o medo de um atentado ‘jihadista’ até o condutor ser identificado como alguém com problemas psiquiátricos.

O condutor da carrinha que protagonizou o atropelamento e, em seguida, se suicidou com um tiro no interior do veículo “é um cidadão alemão, e não um refugiado ou algo parecido”, acrescentou o governante, para afastar rumores e especulações.