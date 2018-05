Atentados suicidas em Cabul matam dois polícias e ferem várias pessoas

Bombistas suicidas atacaram hoje duas esquadras de polícia em Cabul, no Afeganistão, matando pelo menos dois polícias e ferindo ainda várias outras pessoas, de acordo com as autoridades locais.

O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, disse que o primeiro bombista suicida atacou um posto policial na parte ocidental de Cabul, matando pelo menos dois polícias.

Najib Danish declarou que houve tiros esporádicos após a explosão, enquanto uma “operação de limpeza” estava a ser realizada.

O chefe da polícia de Cabul, general Daud Amin, disse que outros dois polícias ficaram feridos no ataque.

O general Amin declarou ainda que um ataque separado no centro de Cabul, no qual um bombista suicida se fez explodir na entrada de uma esquadra da polícia, desencadeou um confronto que ainda estava em andamento.

O chefe da polícia explicou que homens armados ocuparam um prédio próximo, de onde estavam a disparar contra as forças de segurança.

O responsável pelo serviço de ambulâncias de Cabul informou que seis pessoas foram levadas para os hospitais da zona, podendo o número de vítimas aumentar por causa dos confrontos.

O grupo extremista Estado Islâmico já reivindicou o primeiro ataque.

Tanto os Talibãs como o Estado Islâmico frequentemente visam as forças governamentais e de segurança apoiadas pelo Ocidente.