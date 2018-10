Atentado suicida na capital da Tunísia causa nove feridos, incluindo oito polícias

Pelo menos nove pessoas, entre as quais oito polícias, ficaram feridas num atentado realizado hoje por uma mulher suicida no centro da capital tunisina, Tunes, indicou o Ministério do Interior à agência France-Presse.

A mulher, cuja identidade ainda não é conhecida, fez-se explodir “nas proximidades de carros da polícia” na avenida Habib Bourguiba, a principal via do centro da capital da Tunísia, declarou Sofiène Zaag, porta-voz daquele ministério.

Uma jornalista da AFP viu o corpo da suicida no local, ao qual chegaram várias ambulâncias e reforços policiais, segundo a mesma fonte.

Trata-se do primeiro atentado na capital tunisina desde 24 de Novembro de 2015, quando um ataque suicida também no centro da cidade e contra um autocarro da guarda presidencial matou 12 agentes. Este ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Apesar da acalmia registada desde a primavera de 2016, que permitiu uma recuperação do turismo nas temporadas de 2017 e 2018, o estado de emergência continua em vigor na Tunísia e a presidência anunciou um novo prolongamento de um mês a 5 de outubro.