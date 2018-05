Ataques israelitas contra alvos iranianos fazem 23 mortos

Pelo menos 23 combatentes leais ao Presidente sírio morreram na última noite nos ataques do exército israelita contra posições iranianas e do Hezbollah na Síria, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Entre os mortos há cinco membros das forças regulares sírias, nomeadamente um oficial, e outros 18 efetivos de nacionalidade síria e estrangeiros, disse o líder da organização não-governamental, Rami Abdurrahman, admitindo não ser ainda claro se há iranianos entre os mortos.

A mesma fonte adiantou que o número de vítimas deverá aumentar porque alguns dos feridos estão em estado crítico.

O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, anunciou hoje que as Forças Armadas israelitas bombardearam “quase todas” as infra-estruturas iranianas na Síria em resposta a ataques sírios contra posições nos Montes Golã.

O Ministério da Defesa russo informou, entretanto, que o exército israelita utilizou 28 aviões e disparou 70 mísseis contra as infra-estruturas iranianas na Síria, tendo metade dos mísseis sido destruídos pelo sistema de defesa antiaéreo sírio.

“Vinte e oito aviões israelitas F-15 e F-16 participaram nos ataques e dispararam 60 mísseis de tipo ‘ar-terra’ em diversas regiões sírias”, disse o ministério em comunicado, citado pelas agências russas.

“Mais de dez mísseis tácticos de tipo ‘terra-terra’ foram disparados desde Israel”, acrescentou o ministério.

“Sob o pretexto de ‘responder’ aos tiros disparados contra posições israelitas nos montes Golã”, estes ataques ocorreram a 10 de Maio entre as 01h45 e as 03h45 locais”, precisou.

Os ataques visaram “posições das forças iranianas e posições ligadas ao sistema de defesa aéreo sírio na zona de Damasco e no sul da Síria”, segundo o mesmo comunicado.

O ministério russo diz que os danos sofridos pelas forças iranianas e pelas infra-estruturas militares e civis sírias ainda estão a ser avaliados.

O vice-ministro das Relações Exteriores russo, Mikhail Bogdanov, mostrou-se hoje preocupado e apelou “à moderação” na sequência dos ataques israelitas contra infra-estruturas iranianas na Síria.

“Nós estabelecemos contactos com cada uma das partes e a todos apelámos à moderação”, disse o diplomata a agências de notícias russas, que disse estar” muito preocupado” com a situação.

As forças iranianas na Síria dispararam na noite de quarta-feira duas dezenas de projécteis contra as forças israelitas na parte dos montes Golã ocupada por Israel, declarou o exército israelita.

Os projécteis, alguns dos quais foram interceptados pelo sistema de defesa antimíssil israelita, não causaram vítimas e o exército israelita retaliou, indicou aos jornalistas o porta-voz do exército israelita.

As Forças Armadas de Israel bombardearam “quase todas” as infra-estruturas iranianas na Síria em resposta aos ataques sírios contra posições nos Montes Golã, disse hoje o ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman.

“Espero que este episódio esteja fechado e que eles tenham compreendido”, acrescentou o ministro da Defesa de Israel.

O Governo de Damasco conta com o apoio do Irão na luta contra os grupos armados da oposição e as organizações extremistas islâmicas.