Ataque contra reduto do Estado Islâmico na leste da Síria mata 25 civis

Pelo menos 25 civis morreram, entre os quais sete crianças, na sequência de ataques aéreos de Damasco que atingiram no domingo um reduto do grupo radical Estado Islâmico no leste da Síria.

A informação sobre o ataque está a ser difundida pelo Observatório Síria dos Direitos do Homem, uma organização não-governamental com sede em Londres.

Os civis foram vítimas dos ataques ocorridos no domingo contra a povoação de Al-Chaafah, “onde se localiza o último reduto do Estado Islâmico” no leste do país, refere hoje o observatório.