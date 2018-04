Ataque aéreo da coligação saudita no Iémen faz pelo menos 16 vítimas mortais

Pelo menos 16 pessoas morreram hoje num ataque aéreo atribuído à coligação sob comando saudita contra um edifício ocupado por rebeldes Houthis perto do porto de Hodeida (Oeste do Iémen), indicaram fontes da segurança iemenita.

O prédio visado no ataque fica em Al-Saleh, localidade na província de Hodeida, cujo porto é controlado pelos Houthis, adiantaram estas fontes à France Presse. A mesma agência francesa dava conta, igualmente, de informações contraditórias sobre a presença de civis no edifício atacado.

A televisão al-Massirah, controlada pelos rebeldes, noticiou um ataque aéreo contra um campo de deslocados e afirmou que há mulheres e crianças entre as vítimas mortais.

Mas as fontes de segurança iemenitas desmentiram a presença de deslocados no edifício atingido.

Segundo estas fontes oficiais iemenitas, foi lançado um segundo ataque -- na mesma zona -- contra a residência de um dirigente rebelde. Não foi avançado qualquer balanço relativamente a este segundo ataque.

Questionado pela AFP, o porta-voz da coligação militar internacional liderada pela Arábia Saudita, o coronel saudita Turki al-Maliki, indicou que o primeiro ataque está a ser alvo de uma investigação, pelo que não poderá fazer comentários sobre o mesmo antes da sua conclusão.

A coligação, que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente, já foi acusado anteriormente de ataques que custaram a vida a centenas de civis.

Os responsáveis da coligação admitiram responsabilidade por alguns ataques que resultaram na morte de civis, mas acusam os rebeldes Houthis de se esconderem entre a população e de utilizar civis como escudos humanos.

A guerra no Iémen já causou, ao longo de três anos, perto de 10 mil mortos e mais de 54 mil feridos, muitos deles civis. A ONU classifica a situação no Iémen como “a pior crise humanitária atualmente no mundo”.