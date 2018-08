Ataque a esquadra em Barcelona tratado como “atentado terrorista”

A polícia regional da Catalunha (Mossos d’Esquadra) está a tratar como “atentado terrorista” o ataque de hoje à esquadra de Cornellà, em Barcelona, em que o atacante foi abatido.

O comissário da polícia regional Rafael Comes, “número dois” da polícia de Barcelona, disse numa conferência de imprensa que o atacante, armado de uma faca gritou “Alá” e outras palavras que os polícias não compreenderam.

Segundo o comissário, o atacante lançou-se na direcção de um agente demonstrando uma vontade “claramente homicida”.

O responsável disse por outro lado que não há qualquer indício, até ao momento, de que o ataque esteja relacionado com os atentados de há um ano em Barcelona e Cambrills, que fizeram 16 mortos.

O ataque ocorreu pouco antes das 6 horas locais (5 horas em Lisboa), em Cornellà de Llobregat, nos arredores de Barcelona (nordeste de Espanha).

Seguindo o comissário, a porta de segurança da esquadra estava fechada no momento do ataque, mas o suspeito tocou repetidamente para entrar e falou com os agentes através de um intercomunicador.

Depois de decidirem deixá-lo entrar, ele sacou uma “faca grande” e arremeteu contra os agentes.

O suspeito, que não foi identificado pelas autoridades, residia perto da esquadra.

Comes disse que a polícia está a investigá-lo e que aguarda um mandado judicial para fazer buscas no apartamento em que residia.