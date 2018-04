Assalto a bancos no centro da Nigéria causou 15 mortos, nove deles polícias

Um grupo de homens armados atacou dois bancos e uma esquadra da polícia em Offa, centro da Nigéria, matando 15 pessoas, entre eles nove polícias, indicou hoje um porta-voz da polícia local.

“Perdemos nove polícias e seis civis e há várias pessoas hospitalizadas” devido aos ataques de quinta-feira, realizados simultaneamente por “gangues armados”, referiu Ajayi Okasami, porta-voz da polícia do Estado nigeriano de Kwara, cujas autoridades consideraram os ataques “actos puramente criminosos”.

O porta-voz indicou que os polícias foram atacados de surpresa, mas não avançou mais pormenores.

“Teria sido pior se a polícia tivesse ripostado, mas não podíamos pôr em perigo a vida de civis”, acrescentou Okasami.

O comissariado da polícia e os dois bancos visados pelos homens armados situam-se no bairro comercial de Offa, localidade de cerca de 100 mil habitantes.

As autoridades estaduais nigerianas ordenaram a abertura de um “inquérito minucioso” para permitir a detenção dos assaltantes.

“É puramente um acto criminoso, que não atribuímos a nenhum grupo em particular”, sublinhou o porta-voz policial.

As investigações da polícia, contudo, não permitiram ainda determinar a quantia levada dos dois bancos atacados.

Os ataques armados e os raptos com o objectivo de obter dinheiro são muito frequentes na Nigéria, gigante de 180 milhões de habitantes que é assolado paralelamente com vários conflitos armados, nomeadamente a insurreição jihadista Boko Haram, no nordeste do país.