Arábia Saudita quer mais pressão sobre o Irão e denuncia falhas no acordo nuclear

O ministro saudita do Exterior, Abel al Jubeir, defendeu hoje uma maior pressão da comunidade sobre o Irão, país que acusou de ser a origem dos actuais problemas no Médio Oriente, e denunciou as falhas do acordo nuclear com Teerão.

Al Jubeir fez estas declarações no terceiro e último dia da Conferência sobre segurança de Munique, focado no Médio Oriente.

Para o ministro saudita, a política da comunidade internacional sobre o Irão deve ser a de “colocar pressão” sobre o regime iraniano e isolar o país para que “veja que as suas políticas são inaceitáveis”.

Segundo o governante, o Irão está a praticar uma política expansionista na região ao apoiar a Hezbollah no Líbano, o Hamas nos territórios palestinianos e o presidente sírio Baschar al-Assad.

“Queremos ver uma mudança fundamental na conduta do Irão”, disse o chefe da diplomacia saudita.

Al Jubeir denunciou também os problemas que, na opinião do seu Governo, tem o acordo nuclear que Teerão assinou com os cinco países que têm direito a veto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, com a Alemanha e com a União Europeia.

As falhas, explicou, consistem na falta de permissão dos controlos, cujas equipas não têm acesso às instalações militares iranianas e as limitações à produção de urânio enriquecido, que considera insuficientes.