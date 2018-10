Apoiantes de Bolsonaro acreditam em mais segurança sem Exército na rua

Apoiantes de Jair Messias Bolsonaro, eleito Presidente do Brasil no domingo, disseram à Lusa que esta vitória deverá garantir um país mais seguro, mas sem que isso obrigue o Governo a mobilizar o Exército para patrulhar as ruas.

A necessidade de melhorar a segurança pública e o reforço da atuação do Exército e das forças policiais foram bandeiras de campanha do candidato que defendeu uma política liberal sobre a regulamentação do porte de armas, bem como novas leis para evitar a punição de polícias que dispararem em suspeitos no exercício da função.

Em São Paulo, Kaio Câmera Guerreiro, desempregado de 21 anos, afirmou esperar que Bolsonaro possa dar mais poder à polícia para combater a violência.

“Espero que o Bolsonaro possa dar mais poder à polícia para que eles possam combater os ‘bandidos’ da mesma forma que os ‘bandidos’ combatem a polícia, de igual para igual. Não [espero] o Exército nas ruas, mas sim um poder maior para a polícia”, declarou.

“O Presidente tem que trabalhar juntamente com os governos para dar mais poder, melhorar o armamento que hoje em dia é precário da polícia militar para combater o crime”, acrescentou.

Um elemento da polícia militar, Djalma Ferreira dos Santos, de 43 anos, que também estava na festa da vitória de Bolsonaro, argumentou que não é preciso mobilizar o Exército para as ruas de forma a conter a onda de violência do país, onde no ano passado 63.800 pessoas foram assassinadas.

“Espero que o povo tenha mais segurança que tem hoje” e que seja dada “uma certa liberdade para os polícias trabalharem”, declarou.

“Hoje estamos com as mão atadas. O Partido dos Trabalhadores (PT) fizeram com que trabalhássemos amordaçados”, acrescentou.

Já Anderson Ferreira da Silva, enfermeiro de 38 anos, afirmou que o país precisava de um Presidente determinado.

“Espero que o Bolsonaro mande para o Congresso o projeto sobre o porte de armas. Isto não significa que o povo saia por aí a atirar. O porte de armas é para nos proteger. Eu, por acaso, não tenho interesse em ter uma arma”, destacou.

O enfermeiro também defendeu o Exército nas ruas, se necessário. “É preciso [ter] o Exército nas ruas” (...) Se existir a necessidade dos militares saírem às ruas, eu concordo”, concluiu.

No domingo, o candidato da direita Jair Messias Bolsonaro (PSL) foi eleito 38.º Presidente da República Federativa do Brasil com 57.765.131 votos (55,15%), enquanto o seu adversário Fernando Haddad (PT, esquerda), conquistou nesta segunda volta 46.969.763 votos (44,85%).