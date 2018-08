Amnistia Internacional denuncia prisão de activistas dos direitos das mulheres na Arábia Saudita

A organização não-governamental (ONG) Amnistia Internacional (AI) denunciou que três activistas dos direitos das mulheres cumpriram hoje 100 dias de prisão na Arábia Saudita, sem que as autoridades tenham feito acusações formais.

As activistas presas são Loujain al Hatloul, Iman al Nafyan e Aziza al Yusef, que figuravam numa lista de pelo menos 12 activistas presas a 23 de Maio, além de outras duas no final de Julho.

A directora de campanha para o Médio Oriente da Anistia Internacional, Samah Hadid, disse à agência de notícias EFE, por telefone, que a campanha de “repressão” levada a cabo pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, é “realmente assustadora”.

“Esta vaga de repressão reflecte um padrão em que Governo saudita já não se importa com o quando ou onde, ou seja, se são nacionais ou internacionais, uma vez que irá perseguir todos aqueles que o critiquem”, disse.

Em Junho passado, a Procuradoria-Geral da Arábia Saudita reconheceu que nove activistas presas em Maio continuariam sob prisão por acusações relacionadas ao terrorismo.

Entre outras acusações, o grupo tem sido acusado de manter contactos com indivíduos e organizações “hostis” à Arábia Saudita e de ter recrutado funcionários para obter informações confidenciais e documentos para prejudicar os interesses do país.

A responsável da ONG disse que as mulheres detidas “não são terroristas, mas simplesmente defendem os direitos humanos, algo que é celebrado em todo o mundo” e criticou ainda os países europeus por “permanecerem em silêncio diante da repressão”.

“A Europa não pode ficar em silêncio” ou “glorificar” as acções da Arábia Saudita, como o recente levantamento da proibição das mulheres conduzirem automóveis, já que é o mesmo país que “está a colocar atrás das grades aquelas que promoveram as campanhas” para acabar com esta proibição.

Samah Hadid sublinhou que Mohamed bin Salman “claramente não é um reformador” e isso fica demonstrado quando “prende as defensoras dos direitos humanos”.

Da mesma forma, queixou-se que a comunidade internacional não defendeu o Canadá quando a Arábia Saudita rompeu relações diplomáticas com aquele país e impôs represálias económicas em resposta às críticas de Otava pela prisão da activista saudita Samar Badawi, no final de Julho.

“Escolheram (comunidade internacional) priorizar acordos comerciais e de segurança antes dos direitos humanos”, lamentou a representante da AI.