Ameaça do nacionalismo para a paz é assinalada por Macron e Merkel

A ameaça do nacionalismo para a paz no mundo foi assinalada hoje pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pela chanceler alemã, Angela Merkel, na abertura do Fórum de Paris sobre a Paz.

Macron e Merkel, que no sábado protagonizaram um encontro histórico em Compiègne, norte de Paris, no lugar onde a Alemanha e as potências aliadas assinaram o Armistício da Primeira Guerra Mundial, alertaram para as ameaças que ensombram o futuro.

“O mundo em que vivemos está fragilizado pelas crises que desestabilizam as nossas sociedades”, sublinhou o chefe de Estado francês.

“E estamos enfraquecidos pelo retorno de tristes paixões, o nacionalismo, o racismo, o antissemitismo, o extremismo, que põem em causa o horizonte que os nossos povos esperam alcançar”, adiantou.

A chanceler alemã considerou que “a cooperação internacional, um equilíbrio pacífico entre os interesses de uns e outros e mesmo o projeto europeu de paz são de novo questionados”.

“A paz que temos hoje, que nos parece óbvia, está longe de ser uma evidência e é necessário que lutemos por ela”, sublinhou Merkel, alertando contra “um nacionalismo cego” e manifestando preocupação que “se recomece a agir como se se pudesse ignorar as relações e compromissos mútuos”.

O Presidente francês questionou-se sobre como a História verá a imagem das dezenas de dirigentes mundiais que se juntaram hoje junto ao Arco de Triunfo, em Paris, para assinalar o centenário do fim da Primeira Grande Guerra.

“Será ela o símbolo brilhante da paz duradoura entre as nações ou a fotografia de um último momento de unidade antes do mundo mergulhar numa nova desordem?”, questionou Macron, para adiantar: “Isso só depende de nós”.

Segundo o chefe de Estado francês, este fórum sobre a paz “tem vocação para ocorrer anualmente”.

Mais de 70 chefes de Estado e de governo, entre os quais os presidentes norte-americano e russo, participaram hoje numa cerimónia dos 100 anos do armistício, que decorreu antes do Fórum de Paris sobre a Paz.

Neste encontro para discutir a segurança global, que conclui as celebrações do centenário do final da Primeira Guerra Mundial, participam além de 60 chefes de Estado 30 organizações internacionais.