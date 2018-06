Alemanha quer “resposta unitária” da UE sobre política migratória

A chanceler alemã, Angela Merkel, quer que a União Europeia (UE) dê uma “resposta unitária” e não unilateral sobre política migratória e defendeu que deve ser prestada “ajuda humanitária” a quem precisar.

“Estamos de acordo que precisamos de proteger melhor as nossas fronteiras e dar uma resposta unitária aos nossos desafios. (...) Nenhum país pode mudar unilateralmente as regras de asilo na UE”, afirmou Angela Merkel num encontro com o homólogo austríaco, Sebastian Kurz.

A advertência seguiu para os homólogos do espaço comum, mas também internamente para a coligação alemã, que pede uma posição mais restritiva no que toca à entrada de refugiados.

Alemanha e Áustria voltam a evidenciar divergências nesta matéria, uma vez que Sebastian Kurz defende uma política migratória mais limitativa, enquanto Merkel recordou que deve ser prestado “auxílio humanitário” a quem dele precisar.

A questão da migração e do asilo a refugiados deverá ser abordada nas reuniões preparatórias para o próximo Conselho Europeu e também para a passagem de testemunho da presidência da UE, que será assumida a 01 de Julho pela Áustria.