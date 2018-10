Afluência dos brasileiros às urnas em Portugal parece superar 2014

O cônsul do Brasil em Lisboa disse hoje que pelas 20 horas já deverá ser possível saber os resultados da votação dos brasileiros em Portugal, adiantando que a afluência aparenta ser superior à das últimas eleições.

“A minha expectativa é que o número de eleitores que votaram na primeira volta, em 7 de Outubro, seja superado, disse o embaixador José Roberto de Almeida Pinto em declarações à Lusa na Faculdade de Direito de Lisboa, onde os brasileiros em Lisboa estão hoje a votar.

“Na primeira volta de 2018 já tivemos uma participação que foi percentualmente mais elevada do que a das duas voltas em 2014 [quando mais de 32% dos eleitores inscritos votaram], daí a expectativa de que a segunda volta possa ter uma afluência ainda maior”.

O cônsul do Brasil em Portugal disse ainda que a votação tem decorrido sem quaisquer incidentes e que pelas 20 horas já deverá ser possível saber quem os brasileiros que votaram em Portugal escolheram.

“A esperança é que se possa saber os resultados pelas 19h30 ou 20 horas, mas não posso saber, porque depende do número de eleitores” que até às cinco da tarde estejam dentro do local de voto, e só quando o último desses eleitores votar é que termina a votação em Lisboa.

Às cinco da tarde, as portas da Faculdade de Direito vão fechar-se e só os eleitores que estejam já dentro da faculdade é que terão direito a votar depois da hora de fecho das portas.

Questionado sobre quando será possível ter o resultado total da votação dos brasileiros em Portugal, o cônsul respondeu que isso não será divulgado em conjunto, porque não é permitido aos responsáveis eleitorais fazer as contas sobre a votação, razão pela qual, oficialmente, só serão conhecidos os resultados depois de somadas todas as folhas que serão afixadas com a contagem de votos em cada mesa eleitoral.

“Nós não podemos, legalmente, contabilizar o total”, salientou o embaixador José Roberto de Almeida Pinto.

“Só vamos saber os resultados da votação de Lisboa, mas no Porto e em Faro farão a mesma coisa, e afixarão em local público, porque assim determina a lei brasileira”, conclui o responsável.

Cerca de 147,3 milhões de eleitores são chamados hoje às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileiro, numa disputa entre a extrema-direita, com Jair Bolsonaro, e a esquerda, com Fernando Haddad.

Além da corrida para o cargo de Presidente, os brasileiros terão também de escolher os próximos representantes no parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e nos governos regionais que não ficaram definidos na primeira volta, que se realizou a 07 de outubro.