Academia do Bacalhau chega a Kinshasa ainda este ano

A Academia do Bacalhau, movimento internacional de amizade e solidariedade com origem na África do Sul, decidiu alargar-se a Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, disse à Lusa o presidente da tertúlia.

“Kinshasa no RDC Congo é um ponto onde os portugueses sentem a necessidade de estarem em conjunto”, disse José Contente.

A decisão de abrir a 60.ª academia foi aprovada no 47.º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, que se realizou em Joanesburgo de 17 a 21 de outubro, para assinalar as Bodas de Ouro da sua primeira tertúlia - a ‘Academia Mãe’.

A Academia de Joanesburgo foi inaugurada em 10 de junho de 1968 e em cinco décadas a tertúlia que se formou à volta do “fiel amigo”, o bacalhau, ramificou-se por vários continentes num movimento de amizade e solidariedade de reconhecimento mundial.

“É um movimento imparavél. As academias estão ativas e fortes. O movimento de amizade e solidariedade é tão dignificante e importante que me faz pensar porque é que os compadres se deslocam de continente para continente só pela amizade e solidariedade”, disse à Lusa José Contente.

A academia de Kinshasa, que irá marcar a data de oficialização em meados de 2019, segue-se a Bordéus em 28 de abril deste ano.

O 48.º congresso das Academias do Bacalhau será em agosto/setembro no Porto, Portugal.

A decisão de abrir uma tertúlia na capital espanhola, Madrid, foi adiada para o próximo ano, enquanto na cidade australiana de Sidney o movimento do bacalhau propõe-se oficializar a abertura de uma academia em 2020, ano em que decorrerá nos Estados Unidos o 49.º Congresso das Academias do Bacalhau.

O plenário das Academias do Bacalhau ficou ainda conhecido como “Congresso Durval Marques”, em memória do fundador Durval Ferreira Marques, que morreu em 25 de maio como seu presidente honorário.

O Congresso contou com a participação do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que, na companhia do embaixador de Portugal na África do Sul, Manuel Carvalho, e do cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, Francisco-Xavier de Meireles, entregou no sábado, no jantar de gala, a medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, no grau ouro, a José Manuel Contente, que a República Portuguesa concedeu como “testemunho e apreço e reconhecimento”.

“Em todas as comunidades que tenho podido conhecer, encontro inspiração, encontro força e determinação para levar esses exemplos para Portugal. E é isso que queria que sentissem, que a vossa força, a vossa coragem, a vossa determinação e as vossas histórias de vida são histórias inspiradoras para aqueles que por vezes também em Portugal desacreditam, e não têm fé, não têm confiança no futuro”, disse José Luís Carneiro, no discurso que antecedeu a condecoração.

No Congresso esteve igualmente presente um representante do Governo Regional da Madeira, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Na África do Sul, a Academia do Bacalhau distribui anualmente 800.000 rands (48,3 mil reuros) em fundos angariados em almoços por diversos projetos de solidariedade, com destaque para o Lar de Santa de Isabel, em Joanesburgo, criado em 1975 pelos compadres da academia e que é gerido com o apoio da Sociedade Portuguesa de Beneficiência. O lar cuida atualmente de 90 idosos.

O Lar de Benoni e a instituição de St. Patricks, em Joanesburgo, assim como a Casa do Gaiato e a ONG Helpo, em Moçambique, recebem igualmente apoio regular da solidariedade das Academias do Bacalhau na África do Sul.