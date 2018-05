A página oficial de Facebook do ‘Fica na Cidade’ partilhou hoje um vídeo de Miguel Pires, que actuou ontem, na Zona Velha da cidade do Funchal, mostrando o quão envolvido estava o público com o concerto do madeirense.

“Ontem a animação fez-se sentir em todos os palcos! No Palco da Zona Velha, no concerto do Miguel Pires Trio, o envolvimento do público presente foi fantástico!”, lê-se na página do evento.