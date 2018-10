Vídeo ilustra aterragem no Aeroporto da Madeira sob influência do ‘Leslie’

O utilizador Pedro Vieira partilhou na sua página de Youtube o vídeo da sua aterragem na Madeira, no passado sábado, dia 13 de Outubro. Poderia ser apenas mais uma aterragem no Aeroporto Cristiano Ronaldo, mas recorde-se que a Região recebia nesse dia outro visitante: o furacão Leslie.

Foram seis os voos cancelados, na manhã de 13 de Outubro, no Aeroporto da Madeira, por influência do Leslie.

De referir ainda que a Madeira encontra-se, a partir das 19 horas de hoje (17 de Outubro), sob aviso amarelo devido ao vento forte, que deverá vigorar até o final do dia de quinta-feira (18 de Outubro), pelo que as operações no Aeroporto podem vir a ser efectadas.