Vento forte faz subir água da cascata do Véu da Noiva no Porto Moniz

No dia 2 de Março, o DIÁRIO publicou um vídeo que mostrava vento na Madeira tão forte que fazia a água subir a montanha em vez de descer em cascata, com imagens registadas por Gonçalo Aguiar, no Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos. Ora, agora, Nádia Paixão registou um vídeo semelhante, mas agora no Véu da Noiva, no Porto Moniz. A água só não sobe mais (em vez de descer) porque a torrente de água é bem mais forte neste sítio. Ainda assim, o vídeo ilistra a impressionante força do vento.