Vitória alvinegra por 3-1, no reduto do União da Madeira, fica marcada pelo ‘bis’ do madeirense João Camacho, um deles de se tirar o chapéu. O Nacional é cada vez mais primeiro, com 62 pontos, já o conjunto unionista começa a olhar para permanência na II Liga como uma miragem, estando neste momento no penúltimo lugar, com 33 pontos, a três da salvação.