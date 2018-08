Veja o vídeo que capta o raro momento de um Lobo Marinho a dormir nas profundezas da Madeira

As imagens foram captadas pela ‘Azul Diving Center Madeira’, centro de mergulho sediado no Caniço de Baixo, mais precisamente na Reserva Natural do Garajau.

Numa das incursões pelas nossas águas cristalinas, os mergulhadores da ‘Azul’ registaram com as suas objectivas um momento raro, quando um Lobo Marinho foi ‘apanhado’ a dormir.

“Às vezes, momentos especiais acontecem. Apanhámos este Lobo Marinho, um dos mais raros mamíferos marinhos do Mundo, a tomar uma ‘soneca’. Contudo, o mais incrível nestas imagens é que esta é das poucas vezes que o Lobo Marinho é ‘apanhado’ a dormir debaixo de água”, explica o narrador desta peça, que tem a duração de 1 minuto e 33 segundos.

“Os Lobos Marinhos conseguem suster a respiração debaixo de água durante cerca de 15 minutos, mas são capazes de dormir nas profundezas por longos períodos de tempo, vindo à tona respirar sem acordar”, lê-se ainda na legenda do vídeo.

Esta produção, publicada a 16 de Maio de 2018, conta já com cerca de 2.200 visualizações.