Um golo de Cristiano Ronaldo, de penálti, ao cair do pano, deu o passaporte para as ‘meias’ da Liga dos Campeões, ao Real Madrid. Os festejos foram efusivos no balenários madrileno.

Recorde-se que o ‘astro’ madeirense, no final do encontro, afastou qualquer dúvida quanto ao lance do castigo máximo, alertando que o susto “valeu de lição”.