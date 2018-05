Esta manhã, várias centenas de adeptos do Nacional assistiram ao jogo com o Arouca na Praça Amarela, no Funchal, onde foi colocado um ecrã gigante. A manhã foi de festa porque, depois de ontem ter conquistado a subida à liga principal do futebol portugues, os alvinegros, ao vencer o Arouca, sagraram-se campeões da II Liga.