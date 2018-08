Logo ao cortar a meta eram muitos os apoiantes da ‘Team Vespas’ que aguardavam pelo grande momento: a chegada de Alexandre Camacho e Pedro Calado.

A dupla vencedora do Rali Vinho Madeira foi recebida com muitos beijos, abraços e mensagens de felicitações, sem esquecer o exemplo de desportivismo dado pelos outros concorrentes, que deram os parabéns aos bicampeões da prova rainha do automobilismo madeirense.