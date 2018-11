Trinta militares madeirenses partem na tarde desta segunda-feira em missão para o Iraque, decorrente dos compromissos internacionais assumidos por Portugal.

O batalhão embarcou no avião militar Hércules C-295, integrando a 8ª Força Nacional Destacada (FND), composta por 30 militares do Exército português, para participar na operação “Inherent Resolve” no Teatro de Operações do Iraque.