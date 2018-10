O cantor nacional Toy partilhou um vídeo a recordar que vem à Madeira, no dia 26 deste mês (sexta-feira), onde irá actuar no Baía Beach Club, em Machico, num arraial protagonizado pelo Grupo do Café do Teatro.

Com início pelas 21 horas, esta típica celebração madeirense contará ainda com a presença dos cantores madeirenses Miro Freitas e Ruben Aguiar, bem como do DJ Nélio Fabrício, numa festa que promete durar “toda a noite”.