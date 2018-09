Veja o vídeo de Georgina Rodríguez a vibrar com golo de ‘Cristianinho’

Se dúvidas houvessem elas começam a se dissipar. Cristiano Ronaldo dos Santos, filho mais velho de CR7 que é carinhosamente tratado por ‘Cristianinho’, está a causar sensação na Juventus, tendo apontado mais um tento pelos ‘bianconeri’, isto depois de ter feito um ‘poker’ no seu jogo de estreia pelos escalões jovens do emblema de Turim.

Agora, numa recente publicação partilhada por Georgina Rodríguez, companheira do ‘astro’ madeirense que acompanhou a partida do seu enteado, destaca-se a forma efusiva com que a espanhola vibrou com o golo do pequeno talento.

“Vamos Cris!”, pode ouvir-se antes de ‘Cristianinho’ chutar à baliza, enquanto o seu irmão mais novo, Mateo, assiste ao remate certeiro e aos consequentes festejos.

A partilha efectuada na rede social Instagram tem como título ‘Mis Hombrecitos’, qualquer coisa como ‘Os meus homenzinhos’, traduzindo à letra para português.