Veja o momento em que Douglas Costa é expulso por cuspir na cara de um rival

O extremo brasileiro Douglas Costa, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, foi ontem expulso à passagem do minuto 90, depois de ter cuspido na cara de um jogador do Sassuolo, mais concretamente Di Francesco.

O ‘desaguisado’ até começou antes do episódio infeliz e com culpas para o árbitro da partida, que não viu uma cotovelada de Douglas Costa sobre o mesmo Di Francesco, poupando a expulsão do brasileiro, que minutos depois deu uma cabeçada no italiano, em frente ao juiz, que então o admoestou com cartolina amarela.

A decisão de expulsar Douglas Costa surgiu com recurso ao vídeo-árbitro.