Veja as fotos da Cerimónia do Hastear das Bandeiras em Machico

As Comemorações do 25 Abril na cidade de Machico iniciaram-se, esta manhã, com a Cerimónia do Hastear das Bandeiras, nos Paços do Concelho.

O programa prossegue, na parte da manhã, com a ‘Corrida da Liberdade’, que liga Machico e Santa Cruz, numa extensão de cerca de 7500 metros.

A partir das 16 horas, haverá animação musical e um espectáculo da Banda Municipal de Machico, com as vozes de Ricardo e Sandra, seguido das intervenções políticas, no Largo do Município.

Ainda hoje, e por forma a encerrar as Comemorações do 25 de Abril em Machico, decorrerá no Fórum Machico, pelas 20 horas, um espectáculo da Associação do Grupo Coral de Machico, alusivo à Revolução dos Cravos.