Veja aqui o resumo do encontro entre Sporting e Marítimo

O Sporting, detentor da Taça da Liga de futebol, iniciou hoje a defesa do troféu com uma vitória em casa sobre o Marítimo, por 3-1, em jogo da primeira jornada do Grupo D da terceira fase.

Raphinha inaugurou o marcador no Estádio José Alvalade, em Lisboa, aos 26 minutos, e o capitão Bruno Fernandes ampliou a vantagem, aos 54, de grande penalidade, antes de bisar, aos 63, momentos depois de Correa ter reduzido a diferença para os madeirenses, aos 61.

O Sporting assume a liderança do Grupo D, com três pontos, e fica a aguardar a conclusão da jornada, que se completa na segunda-feira com o embate entre o Estoril Praia, da II Liga, e o Feirense.

Os vencedores dos quatro grupos, disputados a uma volta, qualificam-se para fase final, que se realiza entre 22 e 26 de janeiro de 2019.