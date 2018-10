Tudo normal no aeroporto apesar da previsão de ventos fortes para a Madeira

Pelo menos seis voos já foram cancelados ontem de e para o Aeroporto da Madeira, tudo porque as previsões apontam para o aumento da intensidade do vento pelo menos durante 24 horas.

Já esta manhã os três voos previstos - um TAP e um easyJet, provenientes do Porto, e o Volotea vindo de Bordeaux - chegaram antes 8h, por sinal antes da hora programada, situação que deverá ocorrer em relação a outros voos. O Binter com destino ao Porto Santo partiu na hora prevista.

Segundo previsão do site especializado ‘Windy’, a actividade atmosférica com ventos com rajadas fortes a muito fortes poderá durar até sábado. Mas até amanhã é garantido.

