Tráfego automóvel aumenta na Madeira nos últimos três anos

O grande destaque da edição impressa desta segunda-feira vai para o tráfego automóvel, que disparou nos últimos três anos na Madeira, sobretudo entre a Ribeira Brava e o Caniçal, facto que demonstra a retoma económica.

A vitória do Marítimo frente o Sporting (2-1) também merece relevo na edição de hoje, sendo que os verderubros tiraram a oportunidade à equipa leonina de acabar em segundo lugar da Liga. Com a vitória do Benfica, o Sporting fica em terceiro na I Liga e o Marítimo em sétimo, com 47 pontos.