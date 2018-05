A segunda edição da Tendershore volta-se de frente para o Oceano Atlântico, em pleno Complexo Balnear do Lido, no próximo dia 16 de Junho, dando as boas-vindas ao Verão com um sofisticado toque electrónico.

Laura Jones, Emanuel Juanito e Miguel Macedo são o trio de luxo que dita as batidas numa matiné a decorrer entre as 19 e as 2 horas.

Até lá, fique com o teaser lançado pela organização.