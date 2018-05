Subida do CD Nacional à I Liga leva a promessas de mais dinheiro investido no futebol

O grande destaque da edição impressa desta terça-feira vai para a subida do CD Nacional à Primeira Liga do futebol português.

Enquanto que os alvinegros ainda fazem a festa e ouviram de Miguel Albuquerque que será investido mais dinheiro no futebol profissional da Região, o presidente do Marítimo concedeu uma entrevista ao DIÁRIO, na qual deixou claro que não vai modificar a gestão “equilibrada” do clube verde-rubro e ainda chegou a criticar o vice-presidente do Governo Regional.

Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO, analisou o assunto na rubrica de hoje, referindo que falta provar aos madeirenses que o dinheiro aplicado no futebol tem efeitos e consequências.