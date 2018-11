Stand de Portugal deixa muito a desejar na Feira Internacional de Turismo em Londres, veja o vídeo

A Feira Internacional de Turismo em Londres, designada por Word Market London, começou na passada segunda-feira dia 5 de Novembro e termina hoje pelas 19 horas.

Hoje, o DIÁRIO está presente desde das 10 horas da manhã e tem constatado que, no Stand de Portugal, há muito pouca procura enquanto os stands vizinhos (Grécia e Turquia) estão com muito mais dinâmica, para não falar de outros países da Europa.

Constatámos que alguns agentes ligados ao sector do turismo que estão presentes que realçaram a falta de uma estratégica mais assertiva no mercado britânico e também referiram que ao nível da decoração do stand deixa muito a desejar.

Há a salientar a falta de dinâmica, de música, para atrair a atenção e despertar o visitante, para além de não ter oferecido hoje produtos portugueses aos visitantes, como acontece nos stands vizinhos ao de Portugal.

A região da Madeira conta diversas brochuras sobre o destino. Veja o vídeo sobre a realidade de Stand de Portugal na feira.