Ronaldo falou sobre os ‘The Best’ e assume que é o melhor de todos os tempos, veja o vídeo

Em pleno estágio da Juventus, antes da partida agendada para hoje, frente ao Nápoles, Cristiano Ronaldo decidiu presentear os fãs com um directo através da sua conta pessoal de Instagram, onde abordou, pela primeira vez, os prémios ‘The Best’, atribuídos pela FIFA.

Após parabenizar Modric pelo prémio de Melhor Jogador do Mundo, CR7 falou, em inglês, sobre o tento de Salah, eleito o melhor golo da época transacta.

“O meu golo era o mais bonito vamos ser honestos. Mas a vida é assim, às vezes ganhas e às vezes perdes. Não estou chateado. O que mais me interessa é ter tido o mesmo nível durante 15 anos de carreira”, começou por referir o ‘astro’ madeirense.

E como os directos têm destas coisas, o capitão da selecção portuguesa de futebol não evitou as questões colocadas pelos fãs enquanto assistiam à transmissão, sempre com boa disposição. Quando um fã lhe colocou um ‘emoji’ de uma cabra, em jeito de pergunta, numa alusão a G.O.A.T (Greatest Of All Time), em português, (Melhor de Todos os Tempos), Cristiano Ronaldo não hesitou: “Claro que sim, sou”.