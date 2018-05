Ronaldo compara Real Madrid ao Benfica e diz que ambos estão no “centro das atenções”, veja o vídeo

Ronaldo diz que os jogadores do Real Madrid têm uma “pressão adicional”, uma vez que estão no centro das atenções, mas olha para isso com naturalidade e compara mesmo o que se passa no clube em Espanha com a situação do Benfica em Portugal. Declarações do jogador madeirense em entrevista ontem à ‘Chiringuito TV’, em que o craque dos merengues ainda falou sobre os problemas com o fisco espanhol, lembrando o episódio do ano passado quando a polícia entrou no seu iate.