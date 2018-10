Roger Waters é vaiado por mais de 40 mil pessoas depois de falar sobre Bolsonaro, veja o vídeo

O ex-baixista e um dos fundadores da banda Pink Floyd foi ontem vaiado por mais de 40 mil pessoas que assistiam ao seu concerto, em São Paulo, no Brasil.

Em reportagem, o jornal Folha de São Paulo afirma que, durante a execução da música ‘Eclipse’, já perto do final do concerto, as palavras “#ELE NÃO” foram exibidas na tela.

“A reação foi ensurdecedora. As quase 40 mil pessoas no estádio produziram muitas vaias”, escreve o matutino. Segundo relatam alguns que estavam mais próximos às saídas do estádio, várias pessoas deixaram o espectáculo antes deste terminar.

Além disso o músico foi impedido de falar diversas vezes, com gritos ensurdecedores.